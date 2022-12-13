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Зеленський закликав Нову Зеландію взяти на себе лідерство в підтримці одного із пунктів формули миру

Зеленський закликав Нову Зеландію взяти на себе лідерство в підтримці одного із пунктів формули миру

Київ • УНН

 • 548083 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав Нову Зеландію взяти на себе лідерство в підтримці на міжнародному рівні одного з пунктів формули миру – того, який стосується екологічної безпеки й розмінування. Про це він заявив у відеозверненні, передає УНН.

Цитата

“Звернувся до парламенту й народу Нової Зеландії — країни, яка принципово підтримує нас із перших тижнів повномасштабної російської агресії. Розказав про нашу формулу миру, про спеціальний саміт, який ми скликаємо для реалізації нашої формули. І закликав Нову Зеландію взяти на себе лідерство в підтримці на міжнародному рівні одного з пунктів формули миру — того, який стосується екологічної безпеки й розмінування”, — сказав Зеленський.

Президент також додав, що Нова Зеландія — одна з тих країн, яка розуміє, що руйнація навколишнього природного середовища дорівнює руйнації життя, і яка може допомогти дипломатичній мобілізації свого регіону заради того, щоб реалізувати українську формулу миру.

Нагадаємо

Уряд Нової Зеландії запровадив санкції проти 23 росіян, які беруть участь у дезінформаційних кампаніях і підтримують вторгнення росії в Україну.

Українські Національні Новини

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