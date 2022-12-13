Зеленский призвал Новую Зеландию взять на себя лидерство в поддержке одного из пунктов формулы мира

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“Обратился к парламенту и народу Новой Зеландии — страны, которая принципиально поддерживает нас с первых недель полномасштабной российской агрессии. Рассказал о нашей формуле мира, о специальном саммите, который мы созываем для реализации нашей формулы. И призвал Новую Зеландию взять на себя лидерство в поддержке на международном уровне одного из пунктов формулы мира — того, который касается экологической безопасности и разминирования”, — сказал Зеленский.

Президент также добавил, что Новая Зеландия — одна из тех стран, которая понимает, что разрушение окружающей природной среды равно разрушению жизни, и которая может помочь дипломатической мобилизации своего региона ради того, чтобы реализовать украинскую формулу мира.

Напомним

Правительство Новой Зеландии ввело санкции против 23 россиян, участвующих в дезинформационных кампаниях и поддерживающих вторжение россии в Украину.