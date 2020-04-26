Зеленський вшанував пам’ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вшанували пам’ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції і поклали квіти до пам’ятника Героям Чорнобиля. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
“Президент України Володимир Зеленський разом з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем ушанували пам’ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Глава держави поклав квіти до пам'ятника Героям Чорнобиля, що розташований на Чорнобильській АЕС, поблизу енергоблока, де стався вибух у 1986 році”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що присутні також вшанували пам'ять рятувальників хвилиною мовчання.
"Чорнобильська катастрофа – це, без перебільшення, лихо планетарного масштабу. Вона стала не тільки гірким уроком з недавнього минулого, а й пересторогою на майбутнє. Планета Земля є колискою і домівкою для всього людства, і тому її збереження є відповідальністю кожної людини та спільним обов’язком усіх націй світу", – зазначив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський вирушив до Чорнобильської зони.