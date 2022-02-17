Зеленський вирушив у зону ООС на катері
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський вирушив у зону проведення операції Об’єднаних сил на катері. Про це Глава держави повідомив у своєму Instagram, пише УНН.
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“Катерами направляємося в район проведення ООС”, — написав Зеленський в своєму Instagram близько години тому, оприлюднивши відповідне відео.
Деталі
Також Президент оприлюднив відео з каюти, де він разом з секретарем Ради національної безпеки та оборони Олексієм Даніловим “ознайомлюється з порядком бойового патрулювання та системою охорони державного кордону".
Що було раніше
Напередодні американські ЗМІ повідомили, що Президента України Володимира Зеленського очікують у Маріуполі.
Зранку 16 лютого в Офісі Президента повідомили, що Зеленський вирушив на Рівненщину. Там він спостерігав за проведенням військових навчань. Наразі проходять навчання “Заметіль — 2022”.