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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 67697 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Зеленський вирушив у зону ООС на катері

Зеленський вирушив у зону ООС на катері

Київ • УНН

 • 24543 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський вирушив у зону проведення операції Об’єднаних сил на катері. Про це Глава держави повідомив у своєму Instagram, пише УНН.

Цитата:

“Катерами направляємося в район проведення ООС”, — написав Зеленський в своєму Instagram близько години тому, оприлюднивши відповідне відео.

Деталі

Також Президент оприлюднив відео з каюти, де він разом з секретарем Ради національної безпеки та оборони Олексієм Даніловим “ознайомлюється з порядком бойового патрулювання та системою охорони державного кордону".

Що було раніше

Напередодні американські ЗМІ повідомили, що Президента України Володимира Зеленського очікують у Маріуполі.

Зранку 16 лютого в Офісі Президента повідомили, що Зеленський вирушив на Рівненщину. Там він спостерігав за проведенням військових навчань. Наразі проходять навчання “Заметіль — 2022”.

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