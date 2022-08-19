Зеленський відвідав унікальну виставку української художниці Марії Примаченко
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Під час робочої поїздки у Львівську область президент України Володимир Зеленський відвідав унікальну виставку картин української народної художниці Марії Примаченко у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького. Про це інформує УНН з посиланням на Instagram ОП.
Деталі
На виставці під назвою "Марія Примаченко. "Дарую Україні!" можна побачити близько ста картин видатної мисткині.
Там представлені твори з колекції київського мистецтвознавця, академіка Едуарда Димшица. Дослідник збирав їх упродовж останніх тридцяти років. Більшість робіт він придбав у родини художниці, в її батьківській оселі в Болотні.
Переважна частина експонованих картин презентує пізній період творчості Марії Примаченко – останнє десятиліття її життя.
"Відвідувачі виставки мають змогу поринути у фантастичний світ дивовижних істот, звірів, птахів, квітів, зображених художницею", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Виставка працюватиме до середини вересня.
Нагадаємо
Вцілілу картину зі знищеного російськими окупантами музею української художниці Марії Примаченко "Квіти виросли коло четвертого блоку" продали на аукціоні за 500 тисяч доларів. Гроші підуть на потреби ЗСУ.