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Зеленский посетил уникальную выставку украинской художницы Марии Примаченко

Киев • УНН

 • 373466 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Во время рабочей поездки во Львовскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил уникальную выставку картин украинской народной художницы Марии Примаченко в Национальном музее Львова имени Андрея Шептицкого. Об этом информирует УНН со ссылкой на Instagram ОП.

Зеленский посетил уникальную выставку украинской художницы Марии Примаченко

Детали

На выставке под названием "Мария Примаченко. "Дарю Украине!" можно увидеть около ста картин выдающейся художницы.

Там представлены произведения из коллекции киевского искусствоведа, академика Эдуарда Дымшица. Исследователь собирал их за последние тридцать лет. Большинство работ он приобрел у семьи художницы, в ее родительском доме в Болотне.

Подавляющая часть экспонируемых картин представляет поздний период творчества Марии Примаченко – последнее десятилетие ее жизни.

"Посетители выставки могут погрузиться в фантастический мир удивительных существ, зверей, птиц, цветов, изображенных художницей", - говорится в сообщении.

Дополнение

Выставка будет работать до середины сентября.

Напомним 

Уцелевшую картину из уничтоженного российскими оккупантами музея украинской художницы Марии Примаченко "Цветы выросли у четвертого блока" продали на аукционе за 500 тысяч долларов. Деньги пойдут на нужды ВСУ.

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