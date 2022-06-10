Зеленський: в Україні можуть бути тільки ті, хто захищає нашу незалежність, і ті, хто працює так, щоб забезпечити цей захист

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“Зараз в Україні багато дискусій про те, якою має бути економічна політика держави і в час війни, і тоді, коли повернемо мир. Хочу підкреслити одну деталь. І ця деталь — фундаментальна. Ми вже маємо звикати до того, що в суспільстві можуть бути тільки дві частини — ті, хто захищає нашу незалежність, і ті, хто працює так, щоб забезпечити цей захист. І це не питання тієї чи іншої економічної доктрини, не питання тієї чи іншої політичної позиції. Ми просто не можемо собі дозволити, щоб в країні залишалася тіньова частина економічного життя. Звичайно, я розумію, що в частині наших регіонів зараз будь-яка економічна активність — офіційна чи неофіційна — є питанням просто виживання. Але якщо ми говоримо про нормальне, стабільне й міцне життя суспільства, роботу держави, про нашу оборону, то маємо розуміти: є ті, хто служить, і є ті, хто забезпечує своєю роботою тих, хто служить”, — сказав він.

Зеленський зазначив, що це офіційна зайнятість. Сплата податків. Максимальне розширення економічних можливостей в нашій країні на легальному ґрунті.

“І це повна модернізація державних інституцій. Усі, хто працює в українській політиці, хто впливає на суспільну дискусію, мають усвідомити, що тіньового в країні більше не буде”, — наголосив президент.

Нагадаємо

Зеленський 9 червня провів важливу нараду з урядовцями. Обговорили підтримку малого і середнього бізнесу, розвиток безпеки та промислове відновлення.