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Обговорили дії на трьох рівнях: Зеленський розповів про результати наради з урядовцями

Обговорили дії на трьох рівнях: Зеленський розповів про результати наради з урядовцями

Київ • УНН

 • 154825 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що 9 червня провів важливу нараду з урядовцями. Обговорили підтримку малого і середнього бізнесу, розвиток безпеки та промислове відновлення, інформує УНН.

Цитата

“Провів дуже важливу нараду з урядовцями. Економіка, бізнес, робочі місця. Обговорили дії на трьох рівнях — те, що потрібно зробити прямо зараз, те, що можемо зробити найближчим часом, як би складно не було, і те, що обовʼязково зробимо після війни”, — сказав він.

Деталі

Зеленський наголосив, що перше — це програма спеціальних грантів для підтримки малого й середнього бізнесу. Те, що вже зараз може забезпечувати нові робочі місця й нову податкову базу.

Друге — це розвиток нашого сектору безпеки в усіх його аспектах. І зараз, і в майбутньому. Це також питання про робочі місця, питання про фаховість, про технологічність.

“Сектор безпеки в Україні має стати зовсім іншим, ніж це було всі ці 30 років. Від державного кордону й до кожної вулиці, до кожної школи, до кожного об’єкта інфраструктури — безпека має бути на сто відсотків”, — зазначив президент.

І третій аспект — це промислове відновлення та залучення інвестицій в державу. Локалізація, індустріальні парки, підтримка державного замовлення, залучення сучасних технологій в Україну.

Він додав, що готуються відповідні державні програми.

Нагадаємо 

Зеленський поспілкувався з Макроном. Лідери обговорили ситуацію на фронті та безпекові гарантії для України.

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