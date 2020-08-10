Зеленський утворив делегацію для переговорів з Македонією щодо угоди про вільну торгівлю

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський утворив делегацію для участі в переговорах між Україною та Республікою Північна Македонія щодо перегляду положень Угоди про вільну торгівлю в межах зміцнення двосторонніх відносин. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.