Зеленський утворив делегацію для переговорів з Македонією щодо угоди про вільну торгівлю
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський утворив делегацію для участі в переговорах між Україною та Республікою Північна Македонія щодо перегляду положень Угоди про вільну торгівлю в межах зміцнення двосторонніх відносин. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Так, відповідний указ № 314/2020 Глава держави підписав 10 серпня 2020 року.
"Документом, зокрема, затверджується новий склад української делегації на чолі з заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – торговим представником Тарасом Качкою. До делегації також увійшли представники Міністерства фінансів, Державної митної служби, Міністерства юстиції та Міністерства закордонних справ України", - йдеться в повідомленні.
Згідно з указом, забезпечити фінансування участі вказаної делегації в переговорах має Кабінет Міністрів.
Нагадаємо, Україна розпочала процес перегляду Угоди про вільну торгівлю з Македонією.