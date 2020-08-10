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19 березня, 18:42 • 39643 перегляди

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19 березня, 18:06 • 85360 перегляди

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19 березня, 10:24 • 113516 перегляди

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Зеленський утворив делегацію для переговорів з Македонією щодо угоди про вільну торгівлю

Зеленський утворив делегацію для переговорів з Македонією щодо угоди про вільну торгівлю

Київ • УНН

 • 11720 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський утворив делегацію для участі в переговорах між Україною та Республікою Північна Македонія щодо перегляду положень Угоди про вільну торгівлю в межах зміцнення двосторонніх відносин. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Так, відповідний указ № 314/2020 Глава держави підписав 10 серпня 2020 року.

"Документом, зокрема, затверджується новий склад української делегації на чолі з заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – торговим представником Тарасом Качкою. До делегації також увійшли представники Міністерства фінансів, Державної митної служби, Міністерства юстиції та Міністерства закордонних справ України", - йдеться в повідомленні.

Згідно з указом, забезпечити фінансування участі вказаної делегації в переговорах має Кабінет Міністрів.

Нагадаємо, Україна розпочала процес перегляду Угоди про вільну торгівлю з Македонією.

Українські Національні Новини

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