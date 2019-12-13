Зеленський та прем’єр Грузії підписали Положення про Стратегічну раду високого рівня
Київ • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю провів зустріч з прем’єр-міністром Грузії Георгієм Гахарією. Сторони підтвердили налаштованість на подальший розвиток українсько-грузинського стратегічного партнерства, передає УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Так, повідомляється, що Президент України та прем’єр-міністр Грузії підписали Положення про українсько-грузинську Стратегічну раду високого рівня, яка має стати ключовим механізмом двостороннього діалогу.
Під час зустрічі було обговорено можливості посилення взаємодії двох країн у питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції, а також у рамках міжнародних організацій, зокрема ООН та Ради Європи.
Зеленський високо оцінив потенціал розвитку торговельно-економічних відносин між двома країнами, зазначивши, що Грузія є важливим перспективним ринком для українського експорту. Він також відзначив наявні можливості для активізації інвестиційної сфери.
У цьому контексті сторони домовилися про проведення чергового засідання Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва вже у І кварталі 2020 року в Тбілісі.
Нагадаємо, раніше сьогодні голова Верховної Ради України Дмитро Разумков обговорив з прем’єр-міністром Грузії Ґіоргі Ґахаріа активізацію співпраці з Україною, зокрема, спільні дії щодо захисту територіальної цілісності України.