Зеленський розповів, як контролює ситуацію з "посадками" в Україні

“Весна прийде - саджати будемо. Тут треба, по-перше, розібратися нашим громадянам, чого вони хочуть. Тому що частина громадян кажуть: “Де посадки?” І я дійсно цього дуже хочу, і це обов’язково буде. Але коли я починаю комусь з наших правоохоронців дзвонити і питати: “Де результат? Ми обіцяли людям”, інша частина громадян починає говорити - “Ти Президент, це не твої повноваження. Ви не можете до себе кликати правоохоронців”. Я кажу - "Ок, не будемо кликати" - будь ласка, правоохоронці, немає телефонного права, нічого немає. Будь ласка, працюйте, робіть свою роботу”, - сказав Зеленський.

Він зазначив, що в такому випадку незадоволені інші громадяни, які кажуть, що немає результату, немає посадок.

“Чого вони хочуть більше, посадок, чи впливу Президента? Впливу Президента на правоохоронні органи з цієї точки зору, що цю людину треба посадити, а цю не треба чіпати - цього впливу немає. Але щотижня викликати їх і питати: “Де результат?” - я впевнений, що такий вплив повинен бути. Я впевнений, що саме такий контроль від Президента хочуть бачити люди”, - додав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський сказав, що вони чекатимуть на результат від роботи генерального прокурора Ірини Венедіктової, і якщо його не буде - буде третій генеральний прокурор.