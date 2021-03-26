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Зеленський проводить консультації з керівництвом "нормандської четвірки" через обстріли на Донбасі

Зеленський проводить консультації з керівництвом "нормандської четвірки" через обстріли на Донбасі

Київ • УНН

 • 14941 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський проводить консультації з керівництвом "нормандської четвірки" через обстріли на Донбасі. Про це повідомив журналісту УНН радник з інформаційної політики української делегації у тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

Цитата:

На запитання, чи проводить Зеленський консультації з керівництвом "нормандської четвірки" через обстріли на Донбасі, Арестович відповів: "Так. Проводить він (Зеленский - ред.) та керівник Офісу, як політичний радник".

Також він зазначив, що консультація відбувається в телефонному режимі.

Доповнення

Повідомлялося, що українська делегація у Тристоронній контактній групі збирається на екстрену внутрішню нараду після повідомлення про обстріл бойовиками біля населеного пункту Шуми, внаслідок якого загинуло четверо українських бійців.

Контекст

Бойовики у п’ятницю, 26 березня, з мінометів, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляли позиції Збройних сил України біля населеного пункту Шуми у зоні ООС.

Внаслідок ворожих обстрілів загинуло четверо українських військових, ще двоє отримали поранення.

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