Зеленський проводить консультації з керівництвом "нормандської четвірки" через обстріли на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський проводить консультації з керівництвом "нормандської четвірки" через обстріли на Донбасі. Про це повідомив журналісту УНН радник з інформаційної політики української делегації у тристоронній контактній групі Олексій Арестович.
Цитата:
На запитання, чи проводить Зеленський консультації з керівництвом "нормандської четвірки" через обстріли на Донбасі, Арестович відповів: "Так. Проводить він (Зеленский - ред.) та керівник Офісу, як політичний радник".
Також він зазначив, що консультація відбувається в телефонному режимі.
Доповнення
Повідомлялося, що українська делегація у Тристоронній контактній групі збирається на екстрену внутрішню нараду після повідомлення про обстріл бойовиками біля населеного пункту Шуми, внаслідок якого загинуло четверо українських бійців.
Контекст
Бойовики у п’ятницю, 26 березня, з мінометів, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляли позиції Збройних сил України біля населеного пункту Шуми у зоні ООС.
Внаслідок ворожих обстрілів загинуло четверо українських військових, ще двоє отримали поранення.