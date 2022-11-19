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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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07:46 • 43073 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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Зеленський провів чергове засідання Ставки: деталі

Зеленський провів чергове засідання Ставки: деталі

Київ • УНН

 • 530976 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Президент провів чергове засідання Ставки, передає УНН.

Цитата

"Основні питання – це фронт. Забезпечення наших військових, ситуація на конкретних ділянках передової і те, що ми плануємо, щоб збільшити кількість українських прапорів у містах на півдні та сході країни. Окремо обговорили бої на Донеччині. Були доповіді. Робимо все, щоб допомогти нашим героям витримувати російські атаки. Звичайно, окрему увагу приділили енергетиці.

Готуємо вагомі міжнародні події – уже найближчим часом. Усе, що потрібно для нашого захисту, забезпечимо. Усіх, кого можна залучити до підтримки нашої держави, залучаємо. Дякую всім, хто працює для України! Дякую всім, хто воює за Україну!", - повідомив президент.

Українські Національні Новини

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