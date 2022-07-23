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Зеленський про Саміт перших леді та джентльменів: це не просто про відбудову, це про повернення людей

Зеленський про Саміт перших леді та джентльменів: це не просто про відбудову, це про повернення людей

Київ • УНН

 • 271328 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Саміт перших леді та джентльменів, який розпочнеться сьогодні, 23 липня, в Києві, передбачає не лише питання відбудови, а й повернення людей та відродження життя в місцях, які розбили російські окупанти. Про це у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Цитата

"Готуємося до старту другого київського Саміту перших леді та джентльменів. Ця ініціатива першої леді України була заснована минулого року й довела, що може спрямувати м’яку силу дружин і чоловіків лідерів держав для розв’язання різних проблем національного та глобального масштабу. Цьогоріч саміт буде присвячений темі післявоєнного відновлення України. І це не просто про відбудову. Це про повернення людей, тобто про переселенців, які не мають стати біженцями. Про всю необхідну допомогу й реабілітацію для тих, хто постраждав від війни. І про відродження соціального життя в громадах і містах, які були розбиті окупантами", - сказав Зеленський.

Зокрема, в межах Саміту й на основі нашої державної благодійної платформи United24 уже почався збір коштів на спеціальні реанімаційні автомобілі для України, зазначив президент.

"Не буду зараз розкривати всього, що підготовлено першою леді України та її командою, але відчуваю, що з дипломатичного погляду це буде потужна подія", - додав він.

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