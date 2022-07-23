Зеленский о Саммите первых леди и джентльменов: это не просто об восстановлении, это о возвращении людей

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"Готовимся к старту второго киевского Саммита первых леди и джентльменов. Эта инициатива первой леди Украины была основана в прошлом году и доказала, что может направить мягкую силу жен и мужей лидеров государств для решения различных проблем национального и глобального масштаба. В этом году саммит будет посвящен теме послевоенного восстановления Украины. И это не просто об восстановлении. Это о возвращении людей, то есть о переселенцах, которые не должны стать беженцами. Обо всей необходимой помощи и реабилитации для пострадавших от войны. И о возрождении социальной жизни в общинах и городах, разбитых оккупантами", - сказал Зеленский.

В частности, в рамках Саммита и на основе нашей государственной благотворительной платформы United24 уже начался сбор средств на специальные реанимационные автомобили для Украины, отметил президент.

"Не буду сейчас раскрывать все, что подготовлено первой леди Украины и ее командой, но чувствую, что с дипломатической точки зрения это будет мощное событие", - добавил он.

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