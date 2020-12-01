Зеленський про річницю всеукраїнського референдуму: незалежність не означає завершення боротьби
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вважає, що слово "Незалежність" варто писати з великої літери - на знак безмежної поваги до всіх, хто століттями за неї боровся. За його словами, українці зрозуміли згодом, що здобуття незалежності не означає остаточного завершення боротьби. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Хоч це й не передбачено правилами правопису, але я гадаю, що слово "Незалежність" варто писати з великої літери. На знак безмежної поваги до всіх, хто століттями за неї боровся, та як символ того, як багато вона для нас означає", - написав Зеленський.
За його словами, вперше розповідаючи дітям, що таке Незалежність України, її суверенітет, свобода та самостійність, можна почути їхнє щире здивування: "А що, хіба може бути якось інакше?".
"На це запитання 29 років тому наше суспільство дало, без перебільшення, історичну відповідь: інакше бути не може. 1 грудня 1991 року відбувся Всеукраїнський референдум, на якому понад 90% громадян сказали незалежній Україні "так". Понад 28 мільйонів голосів стали одним, потужним голосом українського народу, щоб промовити на весь світ: "Ми хочемо й будемо жити у своїй державі – у вільній Україні. Згодом ми зрозуміємо, що здобуття Незалежності не означає остаточного завершення боротьби. Що її потрібно захищати зі зброєю в руках, ціною власного життя", - зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що Україна робить це сьомий рік поспіль.
"Робимо все для настання миру та повернення своїх територій. Заради майбутніх поколінь та їхніх щирих здивувань: "А хіба може бути інакше, як вільна, єдина та незалежна Україна?", - написав Зеленський.
Окрім того, Зеленський запропонував задуматися про це й пам’ятати щоразу, "коли так кортить розпочати Facebook-баталію з власними співвітчизниками на тему "Хто більше, краще та правильніше любить Україну?".
"Головне ж сьогодні полягає у тому, що у нас є все необхідне, аби ми стали потужною та конкурентоспроможною країною. І Україна має всі шанси бути саме такою вже незабаром. Але це можливо за однієї простої умови – якщо всі ми разом докладемо для цього свої зусилля", - наголосив він.
Довідка УНН: Всеукраїнський референдум 1991 року — загальнонаціональний референдум на території колишньої УРСР щодо проголошення Незалежності України, який відбувся 1 грудня 1991 року. Громадяни України висловились на підтримку незалежності: 2804071 особа (90,32 %) проголосувала "За".
Як повідомлялося, Раді рекомендують ухвалити законопроект про всеукраїнський референдум.