Зеленський про річницю всеукраїнського референдуму: незалежність не означає завершення боротьби

"Хоч це й не передбачено правилами правопису, але я гадаю, що слово "Незалежність" варто писати з великої літери. На знак безмежної поваги до всіх, хто століттями за неї боровся, та як символ того, як багато вона для нас означає", - написав Зеленський.

За його словами, вперше розповідаючи дітям, що таке Незалежність України, її суверенітет, свобода та самостійність, можна почути їхнє щире здивування: "А що, хіба може бути якось інакше?".

"На це запитання 29 років тому наше суспільство дало, без перебільшення, історичну відповідь: інакше бути не може. 1 грудня 1991 року відбувся Всеукраїнський референдум, на якому понад 90% громадян сказали незалежній Україні "так". Понад 28 мільйонів голосів стали одним, потужним голосом українського народу, щоб промовити на весь світ: "Ми хочемо й будемо жити у своїй державі – у вільній Україні. Згодом ми зрозуміємо, що здобуття Незалежності не означає остаточного завершення боротьби. Що її потрібно захищати зі зброєю в руках, ціною власного життя", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна робить це сьомий рік поспіль.

"Робимо все для настання миру та повернення своїх територій. Заради майбутніх поколінь та їхніх щирих здивувань: "А хіба може бути інакше, як вільна, єдина та незалежна Україна?", - написав Зеленський.

Окрім того, Зеленський запропонував задуматися про це й пам’ятати щоразу, "коли так кортить розпочати Facebook-баталію з власними співвітчизниками на тему "Хто більше, краще та правильніше любить Україну?".

"Головне ж сьогодні полягає у тому, що у нас є все необхідне, аби ми стали потужною та конкурентоспроможною країною. І Україна має всі шанси бути саме такою вже незабаром. Але це можливо за однієї простої умови – якщо всі ми разом докладемо для цього свої зусилля", - наголосив він.

Довідка УНН: Всеукраїнський референдум 1991 року — загальнонаціональний референдум на території колишньої УРСР щодо проголошення Незалежності України, який відбувся 1 грудня 1991 року. Громадяни України висловились на підтримку незалежності: 2804071 особа (90,32 %) проголосувала "За".

Як повідомлялося, Раді рекомендують ухвалити законопроект про всеукраїнський референдум.