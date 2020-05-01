Зеленський про боротьбу з COVID-19: Україна наближається до піку ситуації
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у зверненні щодо ситуації з карантинними обмеженнями, введеними через коронавірус, заявив, що наша країна поступово наближається до "піку ситуації" і попереду – "вирішальний шторм". Про це йдеться у зверненні Глави держави, передає УНН.
"Погляньте на статистику. Збільшення захворілих відбувається саме там, де люди повели себе легковажно: не дослухалися на Пасху, порушили правила карантину, допустили масові скупчення", - зазначив Президент.
При цьому він заявив, що радий, що загалом більшість українців були дуже дисциплінованими.
"І це дає велику надію на майбутнє. Маємо розуміти, що наша країна поступово наближається до піку ситуації. Попереду травневі вихідні. Попереду – вирішальний шторм. Але я вірю, що ми витримаємо і пройдемо його разом", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що пом’якшення карантину заплановане з 11 травня.