Зеленський привітав соціальних працівників з професійним святом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав соціальних працівників з професійним святом, яке цього року припадає на 1 листопада, побажав сили і наснаги. Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
“Шановні працівники соціальної сфери! Нехай цей день зігріє вас теплом вдячності від кожного українця, якому ви віддали частинку свого серця. Завдяки вам ми щодня переконуємося — світ тримається на доброті! Сил вам і наснаги! Щиро вітаю з професійним святом!”, — зазначив Зеленський.
Він додав, що соціальні працівники є рушієм реалізації інклюзивної освіти.
“Це не просто професія, це — місія. Це насамперед поклик душі і серця, адже робота працівників соціальної сфери охоплює всі вікові та соціальні категорії населення”, — написав Зеленський.
Він додав, що пандемія коронавірусу принесла в наше життя суттєві обмеження, які найбільш гостро переживають одинокі люди з інвалідністю та громадяни похилого віку.
“І місточком для безбар’єрності є соціальні працівники. Кожен ваш візит додає життєдайної енергії та допомагає уникнути відчуття самотності”, — додав Президент.
Додамо, День працівника соціальної сфери — професійне свято України. Відзначається щорічно у першу неділю листопада.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський під час візиту на Рівненщину обговорив можливість створення центрів для підтримки осіб, котрі потерпають від домашнього насильства.