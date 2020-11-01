Зеленский поздравил социальных работников с профессиональным праздником
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил социальных работников с профессиональным праздником, который в этом году приходится на 1 ноября, пожелал силы и вдохновения. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Уважаемые работники социальной сферы! Пусть этот день согреет вас теплом благодарности от каждого украинца, которому которому вы отдали частичку своего сердца. Благодаря вам мы ежедневно убеждаемся - мир держится на доброте! Сил вам и вдохновения! Искренне поздравляю с профессиональным праздником!" - отметил Зеленский.
Он добавил, что социальные работники являются двигателем реализации инклюзивного образования.
"Это не просто профессия, это - миссия. Это прежде всего зов души и сердца, ведь работа работников социальной сферы охватывает все возрастные и социальные категории населения", - написал Зеленский.
Он добавил, что пандемия коронавируса принесла в нашу жизнь существенные ограничения, которые наиболее остро переживают одинокие люди с инвалидностью и граждане пожилого возраста.
"И мостиком для безбарьерности являются социальные работники. Каждый ваш визит добавляет жизненной энергии и помогает избежать ощущения одиночества" - добавил Президент.
Добавим, День работника социальной сферы - профессиональный праздник Украины. Отмечается ежегодно в первое воскресенье ноября.
Напомним, Президент Владимир Зеленский во время визита в Ровенскую область обсудил возможность создания центров для поддержки лиц, страдающих от домашнего насилия.