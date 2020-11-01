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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 41966 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 117037 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 94570 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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4 марта, 09:55 • 100333 просмотра

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4 марта, 08:59 • 103351 просмотра

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Зеленский поздравил социальных работников с профессиональным праздником

Зеленский поздравил социальных работников с профессиональным праздником

Киев  •  УНН

 • 15796 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил социальных работников с профессиональным праздником, который в этом году приходится на 1 ноября, пожелал силы и вдохновения. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Уважаемые работники социальной сферы! Пусть этот день согреет вас теплом благодарности от каждого украинца, которому которому вы отдали частичку своего сердца. Благодаря вам мы ежедневно убеждаемся - мир держится на доброте! Сил вам и вдохновения! Искренне поздравляю с профессиональным праздником!" - отметил Зеленский.

Он добавил, что социальные работники являются двигателем реализации инклюзивного образования.

"Это не просто профессия, это - миссия. Это прежде всего зов души и сердца, ведь работа работников социальной сферы охватывает все возрастные и социальные категории населения", - написал Зеленский.

Он добавил, что пандемия коронавируса принесла в нашу жизнь существенные ограничения, которые наиболее остро переживают одинокие люди с инвалидностью и граждане пожилого возраста.

"И мостиком для безбарьерности являются социальные работники. Каждый ваш визит добавляет жизненной энергии и помогает избежать ощущения одиночества" - добавил Президент.

Добавим, День работника социальной сферы - профессиональный праздник Украины. Отмечается ежегодно в первое воскресенье ноября.

Напомним, Президент Владимир Зеленский во время визита в Ровенскую область обсудил возможность создания центров для поддержки лиц, страдающих от домашнего насилия.

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