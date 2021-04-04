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Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook привітав християн західного обряду з Великоднем, передає УНН.

Цитата: 

"Сьогодні віряни західного обряду відзначають Великдень. Це свято символізує утвердження життя, яке є найбільшою цінністю для кожного цивілізованого суспільства. Це привід провести час з рідними та обмінятися позитивними емоціями, що допомагають нам долати найрізноманітніші життєві виклики. А їх вистачає", - написав Глава держави.

Деталі 

Зеленський наголосив, що "пандемія, яка вже понад рік впливає на наше життя обмеженнями, від якої не можна втекти, і досі є викликом для всіх нас".

"Це вже другий Великдень, який ми мусимо провести вдома і заради власного ж здоров’я та здоров’я рідних дивитися богослужіння по телебаченню та в соцмережах, а не відвідувати церкви. Пам’ятайте: молитва сильна і вдома. І цей новий виклик – випробування, з якого ми обов’язково вийдемо сильнішими. Це час, щоб на мить зупинитися і згадати про важливість спілкування та взаємної підтримки. А ще – розуміння між людьми, поваги та прийняття нового, викликів та інакшості", - зазначив Президент.

Доповнення 

Сьогодні, 4 квітня, всі католики, протестанти, а також вірмени відзначають Великдень.

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