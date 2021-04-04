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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 53788 просмотра

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Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой

Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой

Киев  •  УНН

 • 18204 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook поздравил христиан западного обряда с Пасхой, передает УНН.

Цитата:

"Сегодня верующие западного обряда отмечают Пасху. Этот праздник символизирует утверждение жизни, которая является наибольшей ценностью для каждого цивилизованного общества. Это повод провести время с родными и обменяться положительными эмоциями, которые помогают нам преодолевать самые разнообразные жизненные вызовы. А их хватает", - написал Глава государства.

Детали

Зеленский отметил, что "пандемия, которая уже более года влияет на нашу жизнь ограничениями, от которой нельзя убежать, и до сих пор является вызовом для всех нас".

"Это уже вторая Пасха, которую мы должны провести дома и ради собственного же здоровья и здоровья родных смотреть богослужения по телевидению и в соцсетях, а не посещать церкви. Помните: молитва сильна и дома. И этот новый вызов - испытание, из которого мы обязательно выйдем сильнее. Это время, чтобы на мгновение остановиться и вспомнить о важности общения и взаимной поддержки. А еще - понимания между людьми, уважения и принятия нового, вызовов и инаковости", - отметил Президент.

Дополнение

Сегодня, 4 апреля, все католики, протестанты, а также армяне отмечают Пасху.

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