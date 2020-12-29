Зеленський присвоїв почесні назви чотирьом військовим частинам
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесні найменування чотирьом військовим частинам Збройних сил та Державної спеціальної служби транспорту. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, інформує УНН.
“Президент Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння почесних найменувань військовим частинам Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту”, — заявили в ОП.
Так, з метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин, а також ураховуючи зразкове виконання поставлених завдань та високі показники в бойовій підготовці, 1194-му окремому батальйону радіоелектронної боротьби Повітряних cил ЗСУ присвоєно почесне найменування імені отамана Кирила Бондарука.
Також 76-му окремому полку зв’язку радіотехнічного забезпечення Повітряних сил ЗСУ присвоєно почесне найменування імені В’ячеслава Чорновола.
Крім того, 36-й шляхо-відновлювальний полк Державної спеціальної служби транспорту отримав почесне найменування “Конотопський”, а 26-та окрема бригада Державної спеціальної служби транспорту — найменування “Дніпровська”.
Нагадаємо, у травні 2019 року п’ятий Президент України Петро Порошенко підписав указ щодо присвоєння почесних найменувань трьом бригадам ЗСУ.