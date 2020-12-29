Зеленський присвоїв почесні назви чотирьом військовим частинам

“Президент Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння почесних найменувань військовим частинам Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту”, — заявили в ОП.

Так, з метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин, а також ураховуючи зразкове виконання поставлених завдань та високі показники в бойовій підготовці, 1194-му окремому батальйону радіоелектронної боротьби Повітряних cил ЗСУ присвоєно почесне найменування імені отамана Кирила Бондарука.

Також 76-му окремому полку зв’язку радіотехнічного забезпечення Повітряних сил ЗСУ присвоєно почесне найменування імені В’ячеслава Чорновола.

Крім того, 36-й шляхо-відновлювальний полк Державної спеціальної служби транспорту отримав почесне найменування “Конотопський”, а 26-та окрема бригада Державної спеціальної служби транспорту — найменування “Дніпровська”.

Нагадаємо, у травні 2019 року п’ятий Президент України Петро Порошенко підписав указ щодо присвоєння почесних найменувань трьом бригадам ЗСУ.