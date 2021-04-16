Зеленський: поведінка Москви може "надихнути" й інші країни забрати у сусідів частину територій

Цитата

“Захоплення Криму змінило дуже багато в житті Європи — навіть якщо ще не всі європейці усвідомлюють, які зміни відбулись. Окупований Крим став джерелом небезпеки для всього регіону Чорного моря. До 2014 року в Криму не було політичних репресій чи переслідувань за релігійною ознакою, там не було масштабних екологічних катастроф, там не було загрози розміщення ядерної зброї. Усе це тепер там є — через російську окупацію. Більш того, поведінка Москви може надихнути й інші країни забрати в сусідів частину територій”, — заявив Глава держави.

Що було раніше

Як заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю французькому виданню Le Figaro, для Криму і Донбасу немає майбутнього без України.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський 16 квітня здійснює робочий візит до Французької Республіки — для зустрічі з французським коллегою Еммануелем Макроном.

Також лідери проведуть перемовини з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у відеоформаті. На переговорах буде піднята тема стягнення російських військ до кордону з Україною.