Зеленський порівняв партію "Слуга народу" з кораблем під час шторму
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський порівняв партію "Слуга народу" з кораблем, який пливе під час шторму посеред акул. Про це глава держави заявив під час ефіру ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.
"Цей корабель "Слуга народу", як ви кажете - "ідеальний шторм"... тепер все залежить від нього. Завдання цієї команди просто йти вперед... Я надав їм можливість і, навіть, якщо є такий шторм, вони підуть. Але ж багато там акул плавають і дуже багато людей хочуть з ними домовитись... Дуже багато людей хочуть, щоб цей корабель потонув", - сказав Зеленський.
До того ж, на думку Зеленського політична партія "Слуга народу" спроможна робити зміни в країні на законодавчому рівні дуже швидко.
Нагадаємо, Зеленський доручив Єрмаку керувати щорічною підготовкою послання до Ради.