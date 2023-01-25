Зеленський подякував Байдену за рішення відправити танки Abrams в Україну

Цитата

"Дякую Джо Байдену за чергове сильне рішення – надати танки Abrams. Вдячний американському народу за потужну лідерську підтримку! Це важливий крок до перемоги над російським агресором. Зараз вільний світ як ніколи об'єднаний заради спільної мети – звільнення України від загарбників. Рухаємося вперед!", - написав Президент.

Доповнення

Західні союзники України відправлять країні близько 80 основних бойових танків Leopard 2, заявила в середу головна правляча партія Німеччини.

"Два дивізіони (всього близько 80 основних бойових танків) типу "Леопард-2-А6" повинні бути доставлені в найкоротші терміни", - йдеться в повідомленні Соціал-демократичної партії (СДПН) у Twitter.

"14 із них надійшли із запасів Бундесверу. Крім того, уряд Німеччини дає дозвіл іншим країнам постачати Україні свої танки "Леопард", - йдеться у повідомленні.

Крім танків Leopard 2 Сполучені Штати в середу зобов'язалися відправити 31 танк M1 Abrams, а Велика Британія - 14 танків Challenger 2.