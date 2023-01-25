Зеленский поблагодарил Байдена за решение отправить танки Abrams в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за решение отправить в Украину 31 танк M1 Abrams, отметив, что "это важный шаг на пути к победе", информирует УНН.
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"Спасибо Джо Байдену за очередное сильное решение – предоставить танки Abrams. Благодарен американскому народу за мощную лидерскую поддержку! Это важный шаг к победе над российским агрессором. Сейчас свободный мир как никогда объединен ради общей цели – освобождения Украины от захватчиков. Двигаемся вперед!", - написал Президент.
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Западные союзники Украины отправят стране около 80 основных боевых танков Leopard 2, заявила в среду главная правящая партия Германии.
"Два дивизиона (всего около 80 основных боевых танков) типа "Леопард-2-А6" должны быть доставлены в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении Социал-демократической партии (СДПГ) в Twitter.
"14 из них поступили из запасов Бундесвера. Кроме того, правительство Германии дает разрешение другим странам поставлять Украине свои танки "Леопард", - говорится в сообщении.
Кроме танков Leopard 2 Соединенные Штаты в среду обязались отправить 31 танк M1 Abrams, а Великобритания - 14 танков Challenger 2.