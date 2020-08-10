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Зеленський підписав закон, що пришвидшить розгляд кримінальних проваджень у судах першої інстанції

Зеленський підписав закон, що пришвидшить розгляд кримінальних проваджень у судах першої інстанції

Київ • УНН

 • 24190 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який пришвидшить розгляд кримінальних проваджень у судах першої інстанції. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОПУ.

"Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції колегією суддів" № 817-IX, який Верховна Рада ухвалила 21 липня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що документ вносить зміни до частин 2 статі 31 та статті 315 Кримінального процесуального кодексу України, якими встановлюється, що кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад десять років, здійснюється колегіально судом у складі трьох суддів лише за клопотанням обвинуваченого.

Зазначається, що це пришвидшить розгляд кримінальних проваджень у судах першої інстанції, що позитивно вплине на реалізацію прав сторін кримінального провадження, дотримання засад кримінального провадження, якість роботи місцевих судів України загальної юрисдикції.

"Такий крок також розвантажить українські суди від розгляду великої кількості кримінальних проваджень колегіями у складі трьох професійних суддів і сприятиме покращенню доступу громадян до правосуддя та виконанню завдань кримінального провадження, які закріплені як у національному законодавстві, так і в міжнародних угодах", - зазначається в повідомленні.

Крім того, у великій кількості судів правосуддя здійснюють не більше трьох суддів, внаслідок чого після розгляду будь-якого клопотання органу досудового розслідування під час досудового розслідування в цьому суді вже неможливо створити колегію суддів, а тому справи скеровувалися до апеляційних судів з метою зміни територіальної підсудності та направлення справ на розгляд до інших судів.

Нагадаємо, ВР ухвалила зміни до КПК щодо розвантаження суддів.

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