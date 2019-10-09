Зеленський підписав указ про проходження військової служби курсантами
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про Положення про проходження військової служби (навчання) курсантами вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України. Про це УНН повідомляє з посиланням на указ Президента №739/2019 від 9 жовтня.
"Відповідно до статті 2 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" постановляю: затвердити Положення про проходження військової служби (навчання) курсантами вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) Служби безпеки України", - йдеться в тексті документу.
Також Президент постановив на часткову зміну Указу Президента України від 7 листопада 2001 року № 1053 "Про положення про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців" визнати такими, що втратили чинність, абзац сьомий статті 1 та Положення про проходження військової служби (навчання) за контрактом курсантами (слухачами) вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України, затверджене зазначеним Указом.
Як повідомляв УНН, 16 липня президент України Володимир Зеленський підписав указ про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.