Зеленский подписал указ о прохождении военной службы курсантами

"Согласно статье 2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" постановляю: утвердить Положение о прохождении военной службы (обучения) курсантами высших военных учебных заведений (военных учебных подразделений высших учебных заведений) Службы безопасности Украины", - говорится в тексте документа.

Также Президент постановил в частичное изменение Указа Президента Украины от 7 ноября 2001 года № 1053 "Об утверждении положения о прохождении военной службы соответствующими категориями военнослужащих" признать утратившими силу абзац седьмой статьи 1 и Положения о прохождении военной службы (обучения) по контракту курсантами (слушателями) высших военных учебных заведений Службы безопасности Украины, утвержденное этим Указом.

Как сообщал УНН, 16 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины.