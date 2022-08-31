Зеленський підписав указ про нагородження українських захисників

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"Підписав сьогодні указ про нагородження наших воїнів. 149 учасників бойових дій відзначені державними нагородами, з них 15 – посмертно. Завжди пам’ятатимемо наших героїв! Вічна слава всім, хто воює за Україну! Слава Україні!", - зазначив він.

Нагадаємо

Зеленський відзначив ще 141 військовослужбовця державними нагородами.