Зеленський підписав указ про нагородження українських захисників
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження наших захисників. Про це він сказав у своєму відеозверненні, передає УНН.
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"Підписав сьогодні указ про нагородження наших воїнів. 149 учасників бойових дій відзначені державними нагородами, з них 15 – посмертно. Завжди пам’ятатимемо наших героїв! Вічна слава всім, хто воює за Україну! Слава Україні!", - зазначив він.
Нагадаємо
Зеленський відзначив ще 141 військовослужбовця державними нагородами.