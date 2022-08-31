Зеленский подписал указ о награждении украинских защитников
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении наших защитников. Об этом он сказал в своем видеообращении, передает УНН.
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"Подписал сегодня указ о награждении наших воинов. 149 участников боевых действий отмечены государственными наградами, из них 15 – посмертно. Всегда будем помнить наших героев! Вечная слава всем, кто воюет за Украину! Слава Украине!" , – отметил он.
Напомним
Зеленский отметил еще 141 военнослужащего государственными наградами.