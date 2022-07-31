Зеленський підписав низку законів, які спрямовані на захист українців

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"Підписав декілька важливих законів, зокрема закон щодо надання додаткових гарантій захисту працівникам засобів масової інформації, які працюють в районах ведення бойових дій. Це посилить захист наших журналістів. Закон щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб – ліквідовуються бюрократичні бар’єри, які обмежували допомогу людям. Закон щодо захисту цивільного населення у разі надзвичайних ситуацій і воєнних дій. Також закон, який створює умови для комплексної термомодернізації будівель і спрощує процес відновлення житлового сектору, пошкодженого ударами окупантів. А ще – важливі ратифікаційні закони, деякі інші акти", - сказав він.

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