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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зеленський підписав низку законів, які спрямовані на захист українців

Зеленський підписав низку законів, які спрямовані на захист українців

Київ • УНН

 • 177591 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закони про гарантії безпеки для журналістів, допомогу внутрішньо переміщеним особам та захист цивільного населення. Про це інформує УНН з посиланням на відеозвернення глави держави.

Цитата

"Підписав декілька важливих законів, зокрема закон щодо надання додаткових гарантій захисту працівникам засобів масової інформації, які працюють в районах ведення бойових дій. Це посилить захист наших журналістів. Закон щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб – ліквідовуються бюрократичні бар’єри, які обмежували допомогу людям. Закон щодо захисту цивільного населення у разі надзвичайних ситуацій і воєнних дій. Також закон, який створює умови для комплексної термомодернізації будівель і спрощує процес відновлення житлового сектору, пошкодженого ударами окупантів. А ще – важливі ратифікаційні закони, деякі інші акти", - сказав він.

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