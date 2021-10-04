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Зеленський передав зірку Героя України сім’ї загиблого Кузьми Скрябіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський передав орден Держави родині співака, телеведучого та продюсера Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна), якому було посмертно присвоєно звання Героя України. Про це інформує Офіс Президента, передає УНН.

Деталі

Зеленський передав нагороду загиблого співака його батькові Віктору Кузьменку. На зустрічі також була присутня мати Андрія Кузьменка Ольга, його вдова Світлана Бабійчук та донька Марія-Барбара Кузьменко.

Цитата

“Я прекрасно знав Андрія, ми багато разів зустрічалися. Він був дуже крутим хлопцем. Люди люблять його пісні, він живе у своїй творчості”, – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо

2 лютого 2015 року, на 86 км траси Кривий Ріг — Кіровоград відбулося зіткнення позашляховика Toyota Sequoia, за кермом якого перебував співак, і молоковоза ГАЗ-53. Від отриманих травм Андрій Кузьменко загинув на місці. Кузьменко повертався з Кривого Рогу, де напередодні його гурт дав концерт.

17 серпня 2020 року Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена Держави Кузьмі "Скрябіну" (Андрію Кузьменку).

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