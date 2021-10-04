Зеленський передав зірку Героя України сім’ї загиблого Кузьми Скрябіна
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський передав орден Держави родині співака, телеведучого та продюсера Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна), якому було посмертно присвоєно звання Героя України. Про це інформує Офіс Президента, передає УНН.
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Зеленський передав нагороду загиблого співака його батькові Віктору Кузьменку. На зустрічі також була присутня мати Андрія Кузьменка Ольга, його вдова Світлана Бабійчук та донька Марія-Барбара Кузьменко.
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“Я прекрасно знав Андрія, ми багато разів зустрічалися. Він був дуже крутим хлопцем. Люди люблять його пісні, він живе у своїй творчості”, – сказав Володимир Зеленський.
Нагадаємо
2 лютого 2015 року, на 86 км траси Кривий Ріг — Кіровоград відбулося зіткнення позашляховика Toyota Sequoia, за кермом якого перебував співак, і молоковоза ГАЗ-53. Від отриманих травм Андрій Кузьменко загинув на місці. Кузьменко повертався з Кривого Рогу, де напередодні його гурт дав концерт.
17 серпня 2020 року Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена Держави Кузьмі "Скрябіну" (Андрію Кузьменку).