Зеленський обговорив з президенткою Європарламенту підготовку чергового санкційного пакету щодо рф

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Зазначається, що на полях ІІІ саміту Європейської політичної спільноти Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою.

“Дякую за резолюції на нашу підтримку. Ви завжди підтримуєте Україну й демонстрували це під час візитів до нашої країни”, — сказав Глава держави.

Він подякував за підтримку з боку Європарламенту пропозицій Європейської комісії щодо перегляду багаторічного бюджету ЄС, які, зокрема, передбачають створення Фонду допомоги Україні на суму 50 млрд євро.

“Співрозмовники оцінили прогрес нашої держави у виконанні рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів про вступ до Євросоюзу. Президент наголосив, що Україна майже завершила цю роботу, і висловив переконання, що наша держава вже цього року зможе розпочати переговори про приєднання до ЄС”, — зазначається в повідомленні.

Володимир Зеленський і Роберта Мецола обговорили підготовку чергового санкційного пакету щодо Росії та заходи з протидії пропаганді країни-агресора.

“Сторони також обговорили оборонні потреби України, можливу роль Європарламенту у збільшенні підтримки з боку тих країн, чиї можливості дають змогу суттєво наростити допомогу Україні”, — інформує ОП.

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