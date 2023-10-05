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Зеленський обговорив з президенткою Європарламенту підготовку чергового санкційного пакету щодо рф

Зеленський обговорив з президенткою Європарламенту підготовку чергового санкційного пакету щодо рф

Київ • УНН

 • 511161 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив із Президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою підготовку чергового санкційного пакету щодо росії та заходи з протидії пропаганді країни-агресора. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.

Деталі

Зазначається, що на полях ІІІ саміту Європейської політичної спільноти Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою.

“Дякую за резолюції на нашу підтримку. Ви завжди підтримуєте Україну й демонстрували це під час візитів до нашої країни”, — сказав Глава держави.

Він подякував за підтримку з боку Європарламенту пропозицій Європейської комісії щодо перегляду багаторічного бюджету ЄС, які, зокрема, передбачають створення Фонду допомоги Україні на суму 50 млрд євро.

“Співрозмовники оцінили прогрес нашої держави у виконанні рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів про вступ до Євросоюзу. Президент наголосив, що Україна майже завершила цю роботу, і висловив переконання, що наша держава вже цього року зможе розпочати переговори про приєднання до ЄС”, — зазначається в повідомленні.

Володимир Зеленський і Роберта Мецола обговорили підготовку чергового санкційного пакету щодо Росії та заходи з протидії пропаганді країни-агресора.

“Сторони також обговорили оборонні потреби України, можливу роль Європарламенту у збільшенні підтримки з боку тих країн, чиї можливості дають змогу суттєво наростити допомогу Україні”, — інформує ОП.

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