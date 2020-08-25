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Зеленський: не всі члени ЄС хочуть бачити Україну в Союзі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Не всі держави-члени Європейського союзу на 100% впевнені в Україні, до того ж Європа насторожено ставиться до Росії. Про це сказав Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Euronews, відповідаючи на питання щодо членства України в блоці, передає УНН.

Зеленський: не всі члени ЄС хочуть бачити Україну в Союзі

"Я думаю, що Євросоюз дійсно хоче партнерства з Україною, дійсно хоче, щоб Україна була в ЄС. Не всі держави-члени ЄС хочуть цього, це правда. Мені здається, вони не впевнені на всі 100% в Україні. По-друге, я думаю, Європа насторожено ставиться до Росії, тому що вона демонструє своє небажання бачити Україну проєвропейською. У них є свої справи, свої відносини, свої сторони. Але ми бачимо сьогодні, як Європа діє санкціями, підтримує нас, незважаючи на фінансові втрати від антиросійських санкцій. Я вдячний їм за це", - сказав Президент.

На його думку, для українців важлива "стовідсоткова чітка" позиція Європи щодо України.

"І я просив багатьох європейських лідерів про те, щоб вони сказали українському народові, як їм діяти, крок за кроком, щоб стати членом ЄС. І коли українці отримають цю відповідь - вони скажуть, скільки часу це займе, чи зможуть вони це зробити і коли. Потрібно чітке розуміння, що ми всі цього хочемо зараз. Про те, чи хоче Європа нас, чи хочемо ми бути з Європою - я думаю, що ми просто повинні стати країною, яку Європа дійсно хотіла б мати в своєму складі. І тоді ні у кого не буде ніяких сумнівів, і вирішувати буде Україна", - додав Глава держави.

Як повідомляв УНН, раніше Зеленський заявив, що Україна здатна вплинути на зміцнення стабільності і безпеки на Європейському континенті.

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