Зеленський назвав умови, за яких можна буде говорити про покращення ситуації з COVID-19 в Україні

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Якщо Україні вдасться пройти Великдень з мінімальною кількістю людей, які заразилися коронавірусом, тільки тоді можна буде говорити про покращення ситуації у державі. Про це сказав Президент Володимир Зеленський на традиційній нараді щодо питань боротьби з коронавірусом, передає УНН із посиланням на пресслужбу Президента.