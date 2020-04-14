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Зеленський назвав умови, за яких можна буде говорити про покращення ситуації з COVID-19 в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Якщо Україні вдасться пройти Великдень з мінімальною кількістю людей, які заразилися коронавірусом, тільки тоді можна буде говорити про покращення ситуації у державі. Про це сказав Президент Володимир Зеленський на традиційній нараді щодо питань боротьби з коронавірусом, передає УНН із посиланням на пресслужбу Президента.

Так, на нараді міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що дві комісії – вірусологів та пульмонологів – перевірять стан забезпечення медичними засобами лікарень у регіонах та готовність медпрацівників до прийому хворих. Також буде детально вивчено кожен випадок смерті, щоб з’ясувати причини, особливо в областях, "де рівень смертності надто високий".

"Справді, у деяких областях кількість смертей значно вища, ніж в інших. Це насторожує. Можливо нашим лікарям у регіонах треба чимось допомогти", – сказав Зеленський.

Водночас, на нараді зазначалося, що зафіксовано спад показників захворюваності на COVID-19 на Тернопільщині – в області, яка була серед лідерів за кількістю інфікованих коронавірусом.

"Якщо нам вдасться пройти Великдень так, щоб не було скупчень і щоб поменше людей заразилися, (тільки тоді - ред.) ми зможемо говорити про покращення ситуації в Україні. Але доти кожен українець має усвідомлювати важливість карантину", – наголосив Президент.

Як повідомлялося в УНН, станом на 13 квітня, за даними ОП, церкви в Україні готувались до богослужінь онлайн, а українці вже замовили понад 14 тисяч посилок з освяченими пасками, які будуть доставлені цього тижня.

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