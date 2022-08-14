Зеленський: мовчання людей про війну наближає їх до рівня співучасті

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Президент подякував розвідникам, правоохоронцям, журналістам і всім, хто працює для встановлення повних даних про російських убивць. Україна та її партнери отримують дедалі більше інформації про безпосередніх відповідальних за терор і катування, за так звану фільтрацію та депортацію людей, за мародерство тощо

Зеленський запевнив, що усі нелюди обов’язково відповідатимуть.

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"Але ми маємо пам’ятати, що коли зло набуває таких масштабів, мовчання людей наближається до рівня співучасті. А відмова від реальної боротьби зі злом стає допомогою саме йому. Тому якщо у вас громадянство Росії і ви мовчите, значить, ви не боретесь, а значить, цим ви підтримуєте. І хоч би де ви перебували – як на території Росії, так і за кордоном, – ваш голос повинен звучати на підтримку України, а значить, проти цієї війни", – заявив Зеленський.

Нагадаємо

Зеленський звернувся до мешканців, які проживають недалеко від Запорізькою АЕС.