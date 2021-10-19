Зеленський має взяти під контроль розслідування підробки електронного підпису Кернеса і узурпацію влади в Харкові Тереховим - політолог

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"Цю справу мають розслідувати слідчі органи, а президент має взяти її під особистий контроль. У протилежному випадку Зеленський розпишеться у своїй непрацездатності в цьому регіоні. Або в нерозумінні значущості Харкова для України", - сказала вона.

Деталі

Електронний підпис – це документ, за підробку якого передбачена кримінальна відповідальність, продовжила Соколовська.

"Вкрай важливо знайти не лише замовника, а й виконавця. Це зробив Терехов (в. о. мера Харкова Ігор Терехов - ред.) чи хтось з його оточення для нього? А ще важливо довести чи спростувати факт узурпації влади у Харкові, як наслідок підробки документу. Бо усе, що сьогодні відбувається у Харкові – це спроби поділити те, що лишилося від Кернеса. І тут варто зазначити, що Кернес був дуже шанований харків'янами. І вони навряд чи пробачать підробку волі Кернеса", - каже експерт.

Депутат Харківської міської ради від “Слуги народу” і кандидат на посаду міського голови Аліна Мустафаєва опублікувала документи, які свідчать про те, що підроблений електронний підпис Кернеса міг бути зроблений за вказівкою Терехова.

Ймовірно, Терехов хотів наділити себе званням "спадкоємця" Кернеса, що не може відповідати дійсності, коментує Соколовська.

"Навряд чи Кернес проводив би таку політику, яку зараз проводить Терехов. Це дві зовсім різні історії. Ну, а призначення себе спадкоємцем – це виборча технологія. Мабуть, він дуже хоче виграти вибори", - зазначила експерт.

Що було раніше

17 грудня минулого року стало відомо про смерть Геннадія Кернеса. Останній раз його бачили на публіці у серпні. Незабаром після звістки про смерть Кернеса з’явилася флешка нібито з його електронним підписом, завдяки якій Ігор Терехов тимчасово зайняв крісло мера.

За однією з версій, підпис підроблений і зроблена вже після смерті Геннадія Кернеса.

До теми

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