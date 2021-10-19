Зеленский должен взять под контроль расследование подделки подписи Кернеса и узурпации власти в Харькове Тереховым - политолог

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"Это дело должны расследовать следственные органы, а президент должен взять его под личный контроль. В противном случае Зеленский распишется в своей нетрудоспособности в этом регионе. Или в непонимании значимости Харькова для Украины", - сказала она.

Детали

Электронная подпись - это документ, за подделку которого предусмотрена уголовная ответственность, продолжила Соколовская.

"Крайне важно найти не только заказчика, но и исполнителя. Это сделал Терехов (и. о. мэра Харькова Игорь Терехов - ред.) или кто-то из его окружения для него? А еще важно доказать или опровергнуть факт узурпации власти в Харькове, как следствие подделки документа. Ибо все, что сегодня происходит в Харькове - это попытки поделить то, что осталось от Кернеса. И здесь стоит отметить, что Кернес был очень уважаемый харьковчанами. И они вряд ли простят подделку воли Кернеса", - говорит эксперт.

Депутат Харьковского городского совета от "Слуги народа" и кандидат на должность городского головы Алина Мустафаева опубликовала документы, свидетельствующие о том, что поддельная электронная подпись Кернеса могла быть сделана по указанию Терехова.

Вероятно, Терехов хотел наделить себя званием "наследника" Кернеса, что не может соответствовать действительности, комментирует Соколовская.

"Вряд ли Кернес проводил бы такую политику, которую сейчас проводит Терехов. Это две совершенно разные истории. Ну, а назначение себя наследником - это избирательная технология. Видимо, он очень хочет выиграть выборы", - отметила эксперт.

Что было раньше

17 декабря прошлого года стало известно о смерти Геннадия Кернеса. Последний раз его видели на публике в августе. Вскоре после известия о смерти Кернеса появилась флешка якобы с его электронной подписью, благодаря которой Игорь Терехов временно занял кресло мэра.

По одной из версий, подпись подделана и сделана уже после смерти Геннадия Кернеса.

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