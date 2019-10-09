Зеленський готує проект Послання до Верховної Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розпорядився про підготовку проекту щорічного Послання до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України. Про це йдеться в розпорядженні Президента №346/2019-рп від 9 жовтня, передає УНН з посиланням на документ.
“З метою забезпечення підготовки проекту щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України утворити робочу групу з підготовки проекту щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України та затвердити її персональний склад”, — йдеться в розпорядженні.
Також Президент розпорядився покласти керівництво підготовкою проекту щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України на Керівника Офісу Президента України Андрія Богдана, керівника робочої групи.
Методичне та наукове забезпечення підготовки проекту Послання Президент розпорядився покласти на директора Національного інституту стратегічних досліджень Олександра Литвиненка, заступника керівника робочої групи.
“Робочій групі: у двотижневий строк визначитися зі структурою та графіком підготовки проекту Послання, змістом необхідних матеріалів; y двомісячний строк підготувати і подати на розгляд проект Послання. Державному управлінню справами вжити в установленому порядку заходів щодо забезпечення фінансування витрат, пов’язаних із підготовкою проекту Послання”, — йдеться в розпорядженні.
До складу робочої групи, окрім Богдана і Литвиненка, входять перший помічник Президента України, заступник керівника робочої групи Сергій Шефір, Керівник Державного управління справами Сергій Борзов, керівник Апарату ОП Олексій Дніпров, помічник Президента України Андрій Єрмак, заступники керівника ОП Ігор Жовква, Анна Коваленко, Юлія Ковалів, Юрій Костюк, Андрій Смирнов та Кирило Тимошенко, а також Перший заступник Керівника Офісу Президента України Сергій Трофімов.
Раніше Зеленський виступав з посланням до Верховної Ради України 29 серпня.