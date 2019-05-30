Зеленський доручив зняти "блокаду" з міжнародної співпраці НАБУ

КИЇВ. 30 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ забезпечити Національному антикорупційному бюро України можливість самостійно співпрацювати з міжнародними партнерами у розслідуванні корупційних злочинів, вказавши, що раніше такі повноваження блокувалися "через відсутність політичної волі з боку колишнього Президента України". Про це УНН повідомили у прес-службі АП.