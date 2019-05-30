Зеленський доручив зняти "блокаду" з міжнародної співпраці НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ забезпечити Національному антикорупційному бюро України можливість самостійно співпрацювати з міжнародними партнерами у розслідуванні корупційних злочинів, вказавши, що раніше такі повноваження блокувалися "через відсутність політичної волі з боку колишнього Президента України". Про це УНН повідомили у прес-службі АП.
"Президент України Володимир Зеленський доручив МЗС невідкладно поінформувати Раду Європи та Організацію Об’єднаних Націй про законодавчі повноваження НАБУ здійснювати міжнародну співпрацю і пряму комунікацію з антикорупційними органами іноземних держав", - йдеться у повідомленні.
Президент зазначив, що, згідно із ЗУ "Про Національне антикорупційне бюро України" та Кримінальним процесуальним кодексом, НАБУ наділено повноваженнями центрального органу з міжнародного співробітництва у розслідуванні кримінальних проваджень, тобто Бюро може напряму комунікувати з міжнародними партнерами щодо розслідування корупційних діянь, надсилати та отримувати запити про міжнародну правову допомогу.
"Проте через відсутність політичної волі з боку колишнього Президента України та з метою перешкоджання роботі НАБУ реалізація повноважень Бюро здійснювати міжнародну співпрацю блокувалася", - зазначили в АП.
"З метою виконання Національним бюро згаданих повноважень прошу невідкладно повідомити депозитаріїв міжнародних багатосторонніх договорів про визнання Україною з 25 січня 2015 року Національного бюро центральним органом (разом із Міністерством юстиції України та Генеральною прокуратурою України) у сфері міжнародно-правового співробітництва у кримінальних провадженнях, надіславши відповідні заяви до шести визначених міжнародних багатосторонніх договорів, учасником яких є Україна", – зазначається у дорученні Президента.
Наадаємо, раніше у НАБУ вказували, що співпрацюватимуть з Європолом у розслідуваннях транскордонних злочинів.