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Зеленський: більшість європейців підтримують інтеграцію України в ЄС

Зеленський: більшість європейців підтримують інтеграцію України в ЄС

Київ • УНН

 • 76794 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні зазначив, що більшість європейців підтримують інтеграцію нашої країни в ЄС, передає УНН.

Цитата

“Говорив сьогодні і з прем’єр-міністром Чорногорії про шлях наших країн до Євросоюзу. Фактично обмінялися досвідом. Продовжуємо дуже активно працювати в усіх країнах Європейського Союзу щоденно, щоб там однаково сприймалася ситуація щодо кандидатства для нашої держави — і на заході, і на сході, і на півночі, і на півдні Європейського Союзу. Більшість європейців підтримують інтеграцію України. А якщо європейці підтримують, то політики, які поки що сумніваються в деяких країнах, не мають протиставляти себе людям, суспільству і самому ходу європейської історії”, — сказав він.

Нагадаємо 

Зеленський поспілкувався з Олафом Шольцом де запевнив канцлера, що Кандидатство України в ЄС буде і на користь Європи.

Українські Національні Новини

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