Зеленський: більшість європейців підтримують інтеграцію України в ЄС

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“Говорив сьогодні і з прем’єр-міністром Чорногорії про шлях наших країн до Євросоюзу. Фактично обмінялися досвідом. Продовжуємо дуже активно працювати в усіх країнах Європейського Союзу щоденно, щоб там однаково сприймалася ситуація щодо кандидатства для нашої держави — і на заході, і на сході, і на півночі, і на півдні Європейського Союзу. Більшість європейців підтримують інтеграцію України. А якщо європейці підтримують, то політики, які поки що сумніваються в деяких країнах, не мають протиставляти себе людям, суспільству і самому ходу європейської історії”, — сказав він.

Нагадаємо

Зеленський поспілкувався з Олафом Шольцом де запевнив канцлера, що Кандидатство України в ЄС буде і на користь Європи.