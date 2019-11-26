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Зеленський анонсував меморандум, "відкриваючий нову еру" у цифрових відносинах з Естонією

Зеленський анонсував меморандум, "відкриваючий нову еру" у цифрових відносинах з Естонією

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Віцепрем’єр-міністр України Михайло Федоров та міністр зовнішньої торгівлі та інформаційних технологій Естонської Республіки Каймар Кару сьогодні підпишуть меморандум, який "відкриває нову еру" в українсько-естонських цифрових відносинах. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Цифровому форумі Digital society sandbox в Естонії, передає УНН.

"Сьогодні в Україні створено Міністерство цифрових трансформацій, і ми цим пишаємось, це вперше за 28 років. Міністерство цифрових трансформацій, з яким академія електронного управління Естонії спільно впроваджує проект e-gov Ukraine. Ми вдячні за допомогу. Він є складовою великої програми з децентралізації U-lead, яка фінансується Європейським Союзом, Швецією та Естонією", - сказав Зеленський.

З його слів, цей проект виведе Україну на "новий рівень цифрових перетворень" - в рамках цього проекту створюється система електронної взаємодії державних інформаційних ресурсів "Трембіта" та автоматизується робота центрів з надання адміністративних послуг "Вулик".

"Радий повідомити, що сьогодні віцепрем’єр-міністр України Михайло Федоров та міністр зовнішньої торгівлі та інформаційних технологій Естонської Республіки Каймар Кару підпишуть дуже важливий меморандум, який відкриває зовсім нову еру в українсько-естонських цифрових відносинах", - повідомив Президент.

Нагадаємо, раніше сьогодні у Таллінні Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з представниками української громади, зокрема з тими, хто проходить реабілітацію в Естонії.

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