Зеленський анонсував меморандум, "відкриваючий нову еру" у цифрових відносинах з Естонією
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Віцепрем’єр-міністр України Михайло Федоров та міністр зовнішньої торгівлі та інформаційних технологій Естонської Республіки Каймар Кару сьогодні підпишуть меморандум, який "відкриває нову еру" в українсько-естонських цифрових відносинах. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Цифровому форумі Digital society sandbox в Естонії, передає УНН.
"Сьогодні в Україні створено Міністерство цифрових трансформацій, і ми цим пишаємось, це вперше за 28 років. Міністерство цифрових трансформацій, з яким академія електронного управління Естонії спільно впроваджує проект e-gov Ukraine. Ми вдячні за допомогу. Він є складовою великої програми з децентралізації U-lead, яка фінансується Європейським Союзом, Швецією та Естонією", - сказав Зеленський.
З його слів, цей проект виведе Україну на "новий рівень цифрових перетворень" - в рамках цього проекту створюється система електронної взаємодії державних інформаційних ресурсів "Трембіта" та автоматизується робота центрів з надання адміністративних послуг "Вулик".
"Радий повідомити, що сьогодні віцепрем’єр-міністр України Михайло Федоров та міністр зовнішньої торгівлі та інформаційних технологій Естонської Республіки Каймар Кару підпишуть дуже важливий меморандум, який відкриває зовсім нову еру в українсько-естонських цифрових відносинах", - повідомив Президент.
Нагадаємо, раніше сьогодні у Таллінні Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з представниками української громади, зокрема з тими, хто проходить реабілітацію в Естонії.