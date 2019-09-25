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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Зеленський активно кликав Трампа відвідати Україну - стенограма

Київ • УНН

 • 14283 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський запрошував американського колегу Дональда Трампа відвідати Україну. Про це свідчить стенограма розмови двох лідерів від 25 липня, опублікована Білим домом, передає УНН.

Зеленський активно кликав Трампа відвідати Україну - стенограма

"Я був би дуже радий приїхати (в США - ред.) і був би радий зустрітися з вами особисто, і я пізнаю вас краще. Я з нетерпінням чекаю нашої зустрічі, і я також хотів би запросити вас відвідати Україну і приїхати в місто Київ, яке є прекрасним містом. У нас прекрасна країна, яка вітала б вас", - сказав Президент.

Він нагадав співрозмовнику, що у них буде можливість зустрітися в Польщі у вересні. Зустріч, втім, так і не відбулася, тому що Трамп скасував візит.

"Після цього ... може бути дуже гарна ідея поїхати в Україну. Ми можемо або сісти на мій літак і поїхати в Україну, або ми можемо сісти на ваш літак, який, ймовірно, набагато кращий за мій", - додав Зеленський в розмові.

У відповідь Трамп сказав: "Ми щось придумаємо".

Як повідомляв УНН, сьогодні Білий дім оприлюднив розшифровку розмови Трампа і Зеленського.

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