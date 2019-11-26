Зеленська в Естонії відвідала банк грудного молока
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Перша леді України Олена Зеленська ознайомилася в Естонії з роботою банку грудного молока в клініці Східно-Талліннської центральної лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
“Під час офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Естонської Республіки перша леді Олена Зеленська відвідала пологовий будинок Східно-Талліннської центральної лікарні. Під час візиту Олена Зеленська також ознайомилась із гордістю жіночої клініки Східно-Талліннської центральної лікарні — банком грудного молока. Він єдиний у країні. Цей досвід естонці перейняли у шведів дев’ять років тому й задоволені результатами”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що молоко з банку призначене для недоношених дітей та малюків із вродженими проблемами.
“Практика вигодовування грудним молоком, на противагу штучному вигодовуванню, за даними проведених естонцями досліджень, позитивно впливає на покращення стану здоров’я „проблемних“ новонароджених”, — додали в пресслужбі.
Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою розпочав офіційний візит до Естонської Республіки.