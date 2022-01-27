Збиття літака Іл-76 поблизу Луганського аеропорту: ватажку “ЛНР” Плотницькому та його спільникам дали довічне
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Дніпровський апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким до довічного позбавлення волі засуджено ватажка “ЛНР” Ігоря Плотницького та його спільників за збиття літака Іл-76 поблизу Луганського аеропорту, передає УНН із посиланням на Офіс генпрокурора.
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“Дніпровський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури та залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким до довічного позбавлення волі засуджено колишнього керівника терористичної організації „ЛНР“ Ігоря Плотницького, заступника командира незаконного збройного формування „Батальйон Заря“ Андрія Патрушева та командира незаконного збройного формування „Вітязь“ Олексія Гурєєва. Їх засуджено за вчинення терористичного акту (ч. 3 ст. 258 КК України)”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними слідства, з метою блокування сил АТО вони влаштували засідки та керували групами бойовиків, озброєних переносним зенітно-ракетним комплексом, що перекривали авіаційне сполучення аеропорту м. Луганська. 14 червня 2014 року під час здійснення заходу на посадку в аеропорт м. Луганськ цим ПЗРК був уражений військово-транспортний літак Іл-76. Обстріл було організовано та здійснено під чітким керівництвом засуджених.
У результаті обстрілу літак загорівся та впав. Загинули усі 49 військовослужбовців, які перебували на борту.
Вирок набрав законної сили.
Службою безпеки України вживаються заходи для забезпечення виконання рішення суду в частині затримання обвинувачених та етапування їх для відбування покарання.