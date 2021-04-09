Збитки "Укрзалізниці" за 2020 рік могли покрити вакцинацію Pfizer 11 млн українців

Для порівняння, за ці кошти 11 млн українців могли вакцинуватися подвійною дозою Pfizer ( із розрахунку 20 доларів за одну дозу за курсом 27 грн до 1 долара).

Цитата:

"На результат АТ "Укрзалізниця" значно вплинуло зниження доходів від вантажних та пасажирських перевезень у порівнянні з 2019 роком на 10,3% та 58,3% відповідно, а також значне коливання курсових різниць, внаслідок чого отримано чистий збиток від курсових різниць у розмірі 5,5 млрд грн проти 4,3 млрд грн чистого прибутку у 2019 році. За підсумками 2020 року АТ "Укрзалізниця" отримано чистий збиток у розмірі 11,9 млрд грн. Збитковий результат отримано внаслідок одночасного впливу на галузь цілої низки негативних факторів, викликаних поширенням пандемії COVID-19", - повідомили в "Укрзалізниці".

Доповнення

Зменшенням доходів "Укрзалізниці" від заниження тарифів на вантажні перевезення займаються нині НАБУ та Тимчасова слідча комісія. Рішення приймав минулого року комерційний директор "Укрзалізниці" Іраклі Езугбая, який до того володів компанією "Дженерал контейнер сервісес", яка займається вантажоперевезенням на українській залізниці. Подробиці тут.