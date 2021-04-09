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Убытки "Укрзализныци" за 2020 год могли покрыть вакцинацию Pfizer 11 млн украинцев

Убытки "Укрзализныци" за 2020 год могли покрыть вакцинацию Pfizer 11 млн украинцев

Киев  •  УНН

 • 16466 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В прошлом году "Укрзализныця" понесла 11,9 млрд грн убытков, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

Для сравнения, за эти средства 11 млн украинцев могли вакцинироваться двойной дозой Pfizer (из расчета 20 долларов за одну дозу по курсу 27 грн к 1 доллару).

Цитата:

"На результат АО "Укрзализныця" значительно повлияло снижение доходов от грузовых и пассажирских перевозок по сравнению с 2019 годом на 10,3% и 58,3% соответственно, а также значительное колебание курсовых разниц, в результате чего получено чистый убыток от курсовых разниц в размере 5,5млрд грн против 4,3 млрд грн чистой прибыли в 2019 году. По итогам 2020 года АО "Укрзализныця" получен чистый убыток в размере 11,9 млрд грн. Убыточный результат получен в результате одновременного воздействия на отрасль целого ряда негативных факторов, вызванных распространением пандемии COVID-19", - сообщили в "Укрзализныце".

Дополнение

Уменьшением доходов "Укрзализныци" от занижения тарифов на грузовые перевозки занимаются сейчас НАБУ и Временная следственная комиссия. Решение принимал в прошлом году коммерческий директор "Укрзализныци" Иракли Эзугбая, который до того владел компанией "Дженерал контейнер сервисес", которая занимается грузоперевозками на украинской железной дороге. Подробности здесь.

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