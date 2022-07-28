Збитки українського телеком-ринку від війни оцінили у 2,6 мільярда доларів

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"Світовий банк оцінив збитки українського телеком-ринку у 2,6 млрд дол." - йдеться у повідомленні.

Деталі

До повномасштабної війни Україна мала найбільше у Європі покриття швидкісним інтернетом. Лише за минулий рік понад 7000 соціальних об’єктів підключено до інтернету і понад 1 млн українців у 3000 сіл вперше отримали можливість скористатися високошвидкісним інтернетом.

Після російського вторгнення зруйновано цифрову інфраструктуру, сотні кілометрів кабелю та десятки тисяч одиниць обладнання. Загалом чверть усіх інтернет-мереж країни зазнали руйнувань, а це понад 1,7 млн ліній фіксованого зв’язку.

За оцінкою Світового банку, щоб відновити телеком-сферу України, необхідно:



1,79 млрд дол. — щоб розчистити територію від уламків ракет та наслідків вторгнення і відбудувати зруйновану й пошкоджену інфраструктуру,



0,71 млрд дол. — закупити вежі, кабелі, волокно та обладнання для будівництва,



0,1 млрд дол. — сума збитків компаній через недоотриману абонплату.



Нагадаємо

В Україні працює понад 12 тисяч терміналів Starlink. Вони допомагають рятувальникам, пожежникам, лікарям та волонтерам отримувати якісний інтернет у складних умовах.