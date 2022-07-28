Збитки українського телеком-ринку від війни оцінили у 2,6 мільярда доларів

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 41329 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 88502 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 127104 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 178477 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 175243 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 172999 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 149530 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115947 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 109001 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 311831 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.7 м/с
94 %
745 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Україна та Франція підписали сім угод для розвитку медичної сфери на 51 млн євро: куди підуть кошти

1 квітня, 15:56 • 25783 перегляди

Окупанти завдали десятки ударів по Дніпропетровщині: серед постраждалих 14-річний хлопчик

1 квітня, 16:13 • 37933 перегляди

Forbes оголосив рейтинг найбагатших людей світу у 2025 році: Ілон Маск очолив список, обігнавши Марка Цукерберга

1 квітня, 16:16 • 28549 перегляди

В Україні запустили додатковий потяг по маршруту Київ-Трускавець

1 квітня, 16:28 • 22691 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 49287 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 186514 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 311833 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 572348 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 515755 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 716044 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 49287 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 93361 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 120912 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 143916 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 157407 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Збитки українського телеком-ринку від війни оцінили у 2,6 мільярда доларів

Збитки українського телеком-ринку від війни оцінили у 2,6 мільярда доларів

Київ • УНН

 • 163559 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. За час повномасштабного вторгнення чверть усіх інтернет-мереж України було пошкоджено. Про це повідомляє Мінцифри, посилаючись на оцінку Світового банку, передає УНН.

Цитата

"Світовий банк оцінив збитки українського телеком-ринку у 2,6 млрд дол." - йдеться у повідомленні.

Деталі

До повномасштабної війни Україна мала найбільше у Європі покриття швидкісним інтернетом. Лише за минулий рік понад 7000 соціальних об’єктів підключено до інтернету і понад 1 млн українців у 3000 сіл вперше отримали можливість скористатися високошвидкісним інтернетом.

Після російського вторгнення зруйновано цифрову інфраструктуру, сотні кілометрів кабелю та десятки тисяч одиниць обладнання. Загалом чверть усіх інтернет-мереж країни зазнали руйнувань, а це понад 1,7 млн ліній фіксованого зв’язку.

За оцінкою Світового банку, щоб відновити телеком-сферу України, необхідно:

  • 1,79 млрд дол. — щоб розчистити територію від уламків ракет та наслідків вторгнення і відбудувати зруйновану й пошкоджену інфраструктуру,
  • 0,71 млрд дол. — закупити вежі, кабелі, волокно та обладнання для будівництва,
  • 0,1 млрд дол. — сума збитків компаній через недоотриману абонплату.

Нагадаємо

В Україні працює понад 12 тисяч терміналів Starlink. Вони допомагають рятувальникам, пожежникам, лікарям та волонтерам отримувати якісний інтернет у складних умовах.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаЕкономікаТехнології
Bitcoin
$84,969.20
Золото
$3,153.14
Tesla
$268.93
Brent
$74.43
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,889.42