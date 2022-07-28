Убытки украинского телеком-рынка от войны оценили в 2,6 миллиарда долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. За время полномасштабного вторжения четверть всех интернет-сетей Украины была повреждена. Об этом сообщает Минцифры, ссылаясь на оценку Всемирного банка, передает УНН.
Цитата
"Всемирный банк оценил убытки украинского телеком-рынка в 2,6 млрд долл." – говорится в сообщении.
Детали
До полномасштабной войны у Украины было самое большое в Европе покрытие скоростным интернетом. Только за прошлый год более 7000 социальных объектов подключено к интернету и более 1 млн украинцев в 3000 сел впервые получили возможность воспользоваться высокоскоростным интернетом.
После российского вторжения разрушена цифровая инфраструктура, сотни километров кабеля и десятки тысяч единиц оборудования. В общей сложности четверть всех интернет-сетей страны подверглись разрушениям, а это более 1,7 млн линий фиксированной связи.
По оценке Всемирного банка, чтобы восстановить телеком-сферу Украины, необходимо:
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- 1,79 млрд долл. — чтобы расчистить территорию от обломков ракет и последствий вторжения и восстановить разрушенную и поврежденную инфраструктуру,
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- 0,71 млрд долл. — закупить башни, кабели, волокна и оборудование для строительства,
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- 0,1 млрд долл. — сумма убытков компаний из-за недополученной абонплаты.
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Напомним
В Украине работает более 12 тысяч терминалов Starlink. Они помогают спасателям, пожарным, врачам и волонтерам получать качественный интернет в сложных условиях.